В 2024 году на территории промпарка "Экономическая зона Аразской долины" начнут работать несколько предприятий

БАКУ /Trend/ - В текущем году на территории промышленного парка "Экономическая зона Аразской долины" планируют начать работу несколько предприятий (цементный терминал грузоподъемностью 2000 тонн, производство металлопродукции, различных видов клейких лент).

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал председатель правления Агентства по развитию экономических зон (İZİA) при министерстве экономики Азербайджана Сеймур Адыгёзалов в ходе пресс-конференции, посвященной итогам деятельности за 2023 год.

"В настоящее время в промышленном парке "Экономическая зона Аразской долины" статус резидента получили 10 субъектов предпринимательства, а статус нерезидента - один. Планируются инвестиции в размере более 67 миллионов манатов и создании более 700 постоянных рабочих мест. На данный момент резиденты инвестировали в промышленный парк около 10 миллионов манатов. В настоящее время в Агдамском промышленном парке и "Экономической зоне Аразской долины" ведутся инфраструктурные работы, а также строительство административного здания, подстанции и водохранилищ", - отметил он.

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