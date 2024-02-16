Резиденты промпарков, находящихся в управлении İZİA, сэкономили более 460 млн манатов

БАКУ /Trend/ - На сегодняшний день резиденты промышленных парков Азербайджана, находящихся в управлении Агентства по развитию экономических зон, сэкономили более 460 миллионов манатов.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал председатель правления Агентства по развитию экономических зон (İZİA) при министерстве экономики Азербайджана Сеймур Адыгёзалов в ходе пресс-конференции, посвященной итогам деятельности за 2023 год.

По его словам, это стало возможным благодаря НДС и таможенным льготам, применяемым в промышленных парках.

"В промышленных парках создана благоприятная бизнес-среда для развития предпринимательства. Таким образом, резиденты освобождаются от уплаты НДС и таможенных пошлин на имущество", - подчеркнул он.

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