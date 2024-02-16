Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Экономика

Резиденты промпарков, находящихся в управлении İZİA, сэкономили более 460 млн манатов

Экономика Материалы 16 февраля 2024 12:45 (UTC +04:00)
Резиденты промпарков, находящихся в управлении İZİA, сэкономили более 460 млн манатов

Читайте Trend в

Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - На сегодняшний день резиденты промышленных парков Азербайджана, находящихся в управлении Агентства по развитию экономических зон, сэкономили более 460 миллионов манатов.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал председатель правления Агентства по развитию экономических зон (İZİA) при министерстве экономики Азербайджана Сеймур Адыгёзалов в ходе пресс-конференции, посвященной итогам деятельности за 2023 год.

По его словам, это стало возможным благодаря НДС и таможенным льготам, применяемым в промышленных парках.

"В промышленных парках создана благоприятная бизнес-среда для развития предпринимательства. Таким образом, резиденты освобождаются от уплаты НДС и таможенных пошлин на имущество", - подчеркнул он.

Новость обновляется

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости