AccessBank и Tegeta Motors Baku подписали договор о сотрудничестве в сфере финансирования и продажи специальной техники в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - AccessBank, ведущий финансовый институт, активно способствующий развитию малого и среднего бизнеса (ММСБ) в Азербайджане, заключил соглашение с Tegeta Motors Baku – утвержденным лидером в продажах, обслуживании и поставках запасных частей для специализированной техники. Данный договор, охватывающий финансовое сотрудничество и продажу спецтехники, охватывает период в 12 месяцев с возможностью последующего продления.

«Поддержка развития предпринимательской деятельности в Азербайджане является приоритетным направлением деятельности AccessBank, и мы рады внести очередной вклад в процесс обеспечения доступности финансирования и приобретения спецтехники для предпринимателей на выгодных условиях. AccessBank смог заслужить доверие предпринимателей как доверенного партнера, и мы и впредь будем придерживаться данного принципа, помогая развитию предпринимательства на различных этапах его развития», - отметил член правления, исполнительный директор по работе с микро- и агропредпринимателями AccessBank Ренат Гумбатов.

«Мы рады, что вместе с AccessBank смогли предложить нашим клиентам возможность приобретения спецтехники на выгодных условиях. Tegeta является эксклюзивным представителем британского бренда JCB в Азербайджане. Помимо первоклассной строительной и специальной техники JCB, мы также предлагаем нашим клиентам полное послепродажное обслуживание. Наша компания реализует запасные части для спецтехники не только в розничном сегменте, но и в корпоративном направлении. Мы сотрудничаем с ведущими компаниями строительной, логистической и нефтяной отраслей. Соответственно, мы считаем, что подписанное с AccessBank соглашение о сотрудничестве является еще одним важным шагом в содействии развития предпринимательской деятельности», - сказал директор Tegeta Motors Baku Александр Лаперешвили.

Для получения более подробной информации по приобретению техники в кредит по специальным условиям можно связаться с Контактным Центром, позвонив по номеру 151, а также страницы банка в социальных сетях (Facebook, Instagram, LinkedIn).

Основанная в феврале 2017 года международной компанией Tegeta Motors, Tegeta Motors Baku занимает лидирующие позиции в сфере продажи ремонта, технического обслуживания и запасных частей для специальной техники. Став одной из ведущих компаний Азербайджана, она за короткое время завоевала симпатии пользователей. Tegeta Motors Baku, занимающаяся не только розничными, но и корпоративными продажами запчастей для спецтехники, сотрудничает с ведущими компаниями строительного, грузового и нефтяного секторов. Tegeta Motors предлагает клиентам качественную продукцию из Баку, Китая, Турции и многих европейских стран, обеспечивая высокий уровень обслуживания и удовлетворения запросов клиентов.

AccessBank, являясь лидером в сфере микрофинансирования в Азербайджане, предоставляет свои услуги малым и средним предприятиям с 2002 года. Среди акционеров Банка - Азиатский Банк Развития, Европейский Инвестиционный Банк, Международная Финансовая Корпорация и другие международные финансовые организации и инвестиционные фонды. В настоящее время банк располагает 32-мя филиалами, 14 из которых находятся в Баку, а 18 – в регионах, и продолжает предоставлять доступные финансовые решения для микро-, малого и среднего бизнеса.

*ЗАО AccessBank предоставляет услуги в соответствии с лицензией №245 от 25 октября 2002 года, выданной Центральным Банком Азербайджанской Республики. Головной офис банка расположен по адресу: город Баку, Ясамальский район, Тбилисский проспект 3.