Халг Банк в очередной раз поддержал Проект самозанятости

БАКУ /Trend/ - В 2023 году Халг Банк оказал поддержку еще 20 малообеспеченным семьям, обеспечив их необходимым хозяйственным оборудованием для создания нового или расширения существующего малого бизнеса. Основной целью проекта, осуществляемого Министерством труда и социальной защиты населения, Центральным банком и Ассоциацией банков Азербайджана является повышение занятости малообеспеченных и уязвимых групп населения и создание дополнительных возможностей для поддержки доступа к малому предпринимательству.

Отметим, что в Проекте самозанятости Халг Банк участвует с 2021 года и оказал поддержку 145 семьям.

Информацию о продуктах и услугах Халг Банка можно получить в филиалах Банка, на официальном веб-сайте https://www.xalqbank.az/, по номеру 138 информационного центра, а также на страницах Банка в социальных сетях.