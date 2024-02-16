Уверенный рост пивных брендов Carlsberg в Азербайджане в 2023 году

БАКУ /Trend/ - В 2023 году Carlsberg Азербайджан продемонстрировал значительные достижения, как в финансовых показателях, так и в инициативах в области устойчивого развития.

Результаты компании

Компания Carlsberg Azerbaijan в 2023 году увеличила объемы продаж на 1% по сравнению с 2022 годом, преимущественно благодаря въездному туризму и восстановлению канала on-trade (отели, кафе, рестораны). Данный рост сопровождался заметным увеличением налоговых отчислений на 15%, которые составили 38,1 млн манат.

Продолжая наблюдаемую во всем мире тенденцию роста в канале современной торговли (сетевые магазины), продажи Carlsberg Azerbaijan в соответствующем канале выросли на 12%. Канал HoReCa (отели, кафе, рестораны) показал рост на 3%, тогда как в канале традиционной торговли (небольшие магазины) наблюдалось небольшое снижение на 3,4%, что объясняется переходом потребителей в торговые точки канала современной торговли.

В 2023 году Компания расширила свой экспортный портфель в Грузию, достигнув роста в объеме продаж на 22% по сравнению с 2022 годом.

«Несмотря на сложную ситуацию в регионе, высокую инфляцию по всему миру и многие другие вызовы, мы сумели превратить 2023 год в очередной успешный год для Carlsberg Azerbaijan. Вклад в общество является частью ДНК Carlsberg, и именно поэтому в Азербайджане мы стремимся развивать индустрию производства пива, инвестируем в качество, оборудование, а также привносим международный опыт в производство сырья и материалов и продвигаем программу устойчивого развития. В 2021 году мы подписали Меморандум о взаимопонимании с Министерством Экономики, выразив намерение инвестировать 25 млн манат в пивоваренный завод, промышленность и сотрудников, и я рад сообщить, что мы уже инвестировали 18 млн манат, а инвестиционный план на 2024 год составляет около 6,7 млн манат, что свидетельствует о стремлении Carlsberg Group и дальше развивать и расширять бизнес в Азербайджане», – заявил Алиус Антулис, генеральный директор Carlsberg Azerbaijan.

Рост брендов и инициативы

В ключевых брендах Carlsberg Azerbaijan наблюдался заметный рост в течение 2023 года, что доказывает успех стратегических инициатив и партнерств.

Флагманский бренд Xırdalan добился роста на 4%, чему способствовала целевая кампания, посвященная празднику Новруз, успешная региональная кампания под названием «Xırdalan - hər dalan doğmadır» в высокий сезон и сотрудничество с фестивалем YayLand Fest, организованным Фондом Nargis.

Правильные портфельные предложения в сочетании с уверенной онлайн-поддержкой и активностями в магазинах обеспечили исключительный рост премиального портфеля на 53,8%:

Carlsberg продемонстрировал рост на 32% благодаря выпуску новой лимитированной серии в банке, посвященной 30-летию партнерства с футбольным клубом «Ливерпуль», а также улучшению стратегии дистрибуции продукта.

Kronenbourg 1664 Blanc показал впечатляющие темпы роста в 122%, что преимущественно объясняется выпуском новых продуктов и поддержкой в канале on-trade.

Tuborg показал ростом в 65%, которому в значительной степени способствовал выпуск суб-бренда Tuborg Gold в бутылке и в банке. Также бренд оказывал активную поддержку ярким музыкальным мероприятиям «Summer Live 23», «SOLONG» и «MAKULATURA» на протяжении всего 2023 года.

Локализация сырья и материалов

Проект по локализации сырья, запущенный в 2019 году в сотрудничестве с партнером ООО AzerSheker, привел к полному переходу на местный ячмень с 2021 года. В 2023 году Carlsberg Azerbaijan, ООО AzerSheker, ООО «Сельскохозяйственные товары Azersun» и Азербайджанская инвестиционная компания заложили фундамент первой на Южном Кавказе солодовни. Новый завод будет введен в эксплуатацию в четвертом квартале 2024 года.

Устойчивое развитие

В 2023 году Carlsberg Azerbaijan продолжила улучшать свои показатели устойчивого развития, большей частью сократив потребление ресурсов и выбросов, а именно снизив выбросы CO2 на 9%, а также потребление воды на 1,8% и электроэнергии на 7% по сравнению с 2022 годом.

В соответствии с амбициями долгосрочной программы устойчивого развития Carlsberg Group «Вместе с устойчивому будущему» (TTZAB), компания продолжила партнерство в Международный день очистки побережья, направленный на очистку побережья Каспийского моря совместно с Министерством экологии и природных ресурсов, волонтерской организацией ASAN и бизнес-сообществом.

В январе 2024 года в ходе Всемирного экономического форума в Давосе генеральный директор Carlsberg Group Якоб Ааруп-Андерсен встретился с Министром Экономики Азербайджанской Республики господином Микаилом Джаббаровым. На встрече обсуждались вопросы стратегической локализации сырья и упаковки, дальнейших инвестиций, а также подчеркивалась значимость азербайджанского рынка для Carlsberg Group. Данная встреча была основана на знаменательной прошлогодней встрече между Президентом Азербайджанской Республики господином Ильхамом Алиевым и бывшим генеральным директором Carlsberg Group Кеесом 'т Хартом.

Информация о компании:

Пивоваренный завод Carlsberg Azerbaijan располагается в городе Хырдалане, в 10 километрах от столицы Азербайджана. Производственная мощность завода составляет 8 миллионов декалитров в год. В компании работает около 260 человек. Также она создала более 3000 рабочих мест в смежных отраслях (поставщики, розничная торговля, гостиничный бизнес). Общая сумма инвестиций компании в развитие завода составляет около 60 миллионов манат. В портфолио компании входят такие бренды, как Xırdalan, Carlsberg, Tuborg, Baltika, Efsane, Kronenbourg Blanc 1664.