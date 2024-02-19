AnchorДелегация Фонда «Красные сердца» совершила визит в Турции

БАКУ /Trend/ - С целью расширения международных связей, делегация Фонда провела встречи с различными институтами гражданского общества Турции.

Делегация, в состав которой входят Президент Фонда «Красные сердца» Севда Хагвердиева, и вице-президент Нихад Салманлы провели встречи с председателем «Турецкого Фонда Образования» Бану Ташкын, с координатором в «Ahbap Derneği» Гонджа Акпынар, координатором социальных служб «Nef Vakfı» Эрджумент Арабачи, председателем Фонда «Sabancı» Невгюль Билсель, менеджером по специальным проектам Фодна «Koç Vakfı» Сечил Кынай и с менеджером по связям с общественностью Чигдем Топарлак.

Делегация Фонда имела возможность обменяться идеями и опытом с институтами гражданского общества в Турции как теоретически, так и практически. Представителям Фонда была предоставлена подробная информация о работе Гражданских общественных организаций в Турции, механизмах и различных кампаниях для привлечения пожертвований, и создании независимых финансовых ресурсов в ГОО.

Red Hearts основан в декабре 2019 года по инициативе сотрудников Kapital Bank. Организация, которая в настоящее время осуществляет свою деятельность как фонд, главным образом оказывает помощь детским домам, приютам и нуждающимся людям. На официальном сайте https://redhearts.az можно подробно узнать о деятельности фонда, реализуемых благотворительных проектах и акциях, будущих планах и другую интересную информацию.