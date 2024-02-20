Команда Yelo приняла участие в ярмарке труда

БАКУ /Trend/ - Yelo Bank продолжает активно проявлять инициативы, направленные на поддержку молодого поколения. На этот раз команда банка по приему на работу приняла участие на ярмарке труда, организованной исполнительной властью Сураханского района, совместно с Государственным агентством занятости и Сураханским домом молодежи. Здесь участники ознакомились с открытыми вакансиями и программами стажировок в Yelo Bank, а также имели возможность презентовать свое резюме и обсудить карьерные перспективы. Целью организации выставки «Карьера без барьеров» является поддержка трудоустройства и интеграции молодых людей с ограниченными физическими возможностями в общество.

Следует отметить, что сотрудничество с ведущими вузами нашей страны и активное участие в карьерных мероприятиях стало традицией для Yelo Bank. Для молодых людей, не имеющих опыта работы в банке, организован ряд проектов, ориентированных на карьеру. Эти проекты несут не только образовательный характер, но и предоставляют реальный опыт работы, а также шанс для избранных участников получить работу в Yelo. Чтобы быть в курсе проектов, вы можете следить за официальным сайтом Банка, а также аккаунтами «Yelo Team» в социальных сетях.

Рассматриваете ли вы возможность работы по вакансии в банке? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram, Whatsapp или yelo.az



Yelo Bank – Яркий Банкинг!