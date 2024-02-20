Финансирование станет ключевой темой COP29 - Ялчин Рафиев

БАКУ /Trend/ - Одной из ключевых тем на COP29 будет финансирование.

Как передает во вторник Trend, об этом заявил главный переговорщик по COP29 от Азербайджана Ялчин Рафиев в ходе "круглого стола", посвященного 28-й и 29-й сессиям Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28 и COP29).

"COP28 стала важной вехой благодаря консенсусу ОАЭ. Азербайджан идеально подходит для содействия всесторонним обсуждениям для достижения ощутимого прогресса на переговорах по климату. Только благодаря инклюзивной конференции COP мы сможем выработать правильный путь продвижения вперед. Одной из наших ключевых тем на COP29 будет финансирование. Решающее значение для наших усилий будет иметь мобилизация финансовых средств для смягчения последствий, адаптации, устранения потерь и ущерба. Это потребует совместных усилий стран, международных организаций и частного сектора", - сказал он.

Рафиев отметил, что в рамках председательства на COP29 Азербайджан с нетерпением ожидает сотрудничества с Международным энергетическим агентством (МЭА).

"Для достижения наших целей только инклюзивность может помочь нам двигаться по верному пути. Наши основные руководящие принципы в рамках нашего сотрудничества предполагают совместную работу с Бразилией в качестве председателя следующей Конференции сторон, чтобы обеспечить будущее, ориентированное на изменение климата, справедливое и устойчивое. Под нашим председательством на COP29 мы с нетерпением ожидаем тесного сотрудничества с МЭА. На COP29 МЭА продолжит играть жизненно важную роль в процессе, отслеживая выполнение наших обязательств и поддерживая стороны жизненно важными исследованиями и политикой", - добавил он.

Отметим, что решение о проведении COP29 в Азербайджане было официально объявлено в Дубае 11 декабря 2023 года. Азербайджан примет мероприятие в ноябре этого года.

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