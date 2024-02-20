БАКУ /Trend/ - Закрытое Акционерное Общество (ЗАО) «AzerGold» произвело 2000-й слиток. Сплав золота и серебра, обработанный на Човдарском Интегрированном Участке по Переработке (ЧИРУП), весит 21 кг.

На следующем этапе планируется аффинирование слитка до 999,9 пробы и его продажа на мировой бирже.

Отметим, что первая отливка сплава была осуществлена ЗАО «AzerGold» 13 октября 2016 года. В настоящее время Акционерное Общество осуществляет добычу руд драгоценных металлов с месторождений, расположенных в Дашкесанском и Гейгельском районах, а их обработку – на ЧИРУП.

Напомним, что на сегодняшний день в результате продажи на мировой бирже 402 тыс. унций золота и 761 тыс. унций серебра, добытых ЗАО, в экономику страны было привлечено более 1 млрд. 137 млн. манатов.