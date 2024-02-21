Названо количество заявлений для запуска бизнеса на освобожденных территориях Азербайджана

БАКУ /Trend/ - По состоянию на 15 февраля 2024 года министерство экономики Азербайджана получило 1 780 заявлений от предпринимателей, желающих начать бизнес на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал директор департамента восстановления и развития территорий министерства экономики Азербайджана Замин Бадырханов в ходе панельной дискуссии в рамках конференции на тему "Реконструкция инфраструктуры водоснабжения и канализации в Карабахском регионе".

"497 из 1 780 обращений поступили от иностранных компаний, 1 283 от местных компаний. Большая часть обращений поступила в связи с участием в тендерах", - отметил он.

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