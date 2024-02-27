Кэшбэк 20% при оплате Digital картой в XalqOnline!

БАКУ /Trend/ - Халк Банк запускает новую кампанию по Digital Card. В течение периода кампании каждый, кто приобретет новую цифровую карту и совершит одну транзакцию в XalqOnline на сумму не менее 10 AZN получит кэшбэк в размере 20% от суммы операции, а владельцы существующих цифровых карт получат 10% кэшбэка.

В кампании участвуют мобильные, коммунальные, интернет и другие платежи, осуществляемые посредством приложения XalqOnline (кроме переводов, финансовых и государственных платежей). Максимальная сумма кэшбэка, которую можно получить в рамках кампании составляет 10 AZN. Предложение действительно до 17 марта.

Digital Card - цифровая дебетовая карта Халг Банка для пользователей XalqOnline. Создать и активировать карту можно в приложении XalqOnline. С помощью Digital Сard можно быстро и удобно совершать онлайн-платежи, а также бесконтактные безналичные платежи, добавляя карту в кошельки Google Pay и Apple Pay. Карта предоставляется бесплатно в валюте АЗН сроком на 1 год.

Информацию о продуктах и услугах Халг Банка можно получить в филиалах Банка, на официальном веб-сайте https://www.xalqbank.az/, по номеру 138 информационного центра, а также на страницах Банка в социальных сетях.