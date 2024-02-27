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AZPROMO и Alibaba Group подписали меморандум о взаимопонимании (дополнено)

Экономика Материалы 27 февраля 2024 16:43 (UTC +04:00)

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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Добавлены подробности (первая версия опубликована в 15:11)

БАКУ /Trend/ - Агентство поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) и Alibaba Group подписали меморандум о взаимопонимании.

Как сообщает во вторник Trend, меморандум подписали исполнительный директор AZPROMO Юсиф Абдуллаев и руководитель отдела глобального стратегического партнерства Alibaba Group Тим Сонг.

Меморандум о взаимопонимании обеспечит выход азербайджанской продукции под брендом "Made in Azerbaijan" через электронную платформу Alibaba.com на новые экспортные рынки.

Отметим, что подписание состоялось 27 февраля в Баку в рамках семинара, проводимого с участием МСБ по проекту, который будет реализован в Азербайджане.

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