AZPROMO и Alibaba Group подписали меморандум о взаимопонимании (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Агентство поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) и Alibaba Group подписали меморандум о взаимопонимании.

Как сообщает во вторник Trend, меморандум подписали исполнительный директор AZPROMO Юсиф Абдуллаев и руководитель отдела глобального стратегического партнерства Alibaba Group Тим Сонг.

Меморандум о взаимопонимании обеспечит выход азербайджанской продукции под брендом "Made in Azerbaijan" через электронную платформу Alibaba.com на новые экспортные рынки.

Отметим, что подписание состоялось 27 февраля в Баку в рамках семинара, проводимого с участием МСБ по проекту, который будет реализован в Азербайджане.

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