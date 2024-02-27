NB Holding и Alibaba Group подписали меморандум о взаимопонимании (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - NB Holding и Alibaba Group подписали меморандум о взаимопонимании.

Как сообщает во вторник Trend, меморандум подписали основатель NB Holding Руслан Эйюбов и руководитель отдела глобального стратегического партнерства Alibaba Group Тим Сонг (Tim Song).

Меморандум о взаимопонимании обеспечит выход азербайджанской продукции под брендом "Made in Azerbaijan" через электронную платформу "Alibaba.com" на новые экспортные рынки.

Отметим, что подписание состоялось 27 февраля в Баку в рамках семинара, проводимого с участием МСБ по проекту, который будет реализован в Азербайджане.