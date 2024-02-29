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Наблюдательный совет утвердил план развития Бакинского метрополитена - Руслан Алиханов

Экономика Материалы 29 февраля 2024 15:17 (UTC +04:00)
Наблюдательный совет утвердил план развития Бакинского метрополитена - Руслан Алиханов

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Наблюдательный совет утвердил план развития ЗАО "Бакинский метрополитен".

Как передает в четверг Trend, об этом сказал главный исполнительный директор Азербайджанского инвестиционного холдинга Руслан Алиханов в ходе проходящей в Баку научно-практической конференции на тему "Неизменные ценности и меняющиеся возможности".

"Разработан соответствующий план в целях устойчивого развития и он уже одобрен наблюдательным советом. В плане развития были использованы разные сценарии. Поэтапно запланировано строительство примерно 10 новых станций в течение 5-7 лет", - отметил он.

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