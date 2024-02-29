Азербайджан и ACWA Power договорились ускорить реализацию проекта ветроэлектростанции

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и компания ACWA Power Саудовской Аравии договорились активизировать реализацию проекта ветроэлектростанции.

Как передает Trend, об этом сообщил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на своей странице в соцсети X.

"Мы договорились ускорить реализацию проекта строительства ВЭС "Хызы-Абшерон" мощностью 240 МВт с делегацией во главе с Мохаммадом Абунайяном, председателем Совета директоров ACWA Power. Этот проект станет первым крупным вкладом Азербайджана и Саудовской Аравии в энергетический переход", - написал он.

Напомним, что 13 января 2022 года при участии Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и министра энергетики Королевства Саудовской Аравии принца Абдель Азиза бен Салмана Аль Сауда состоялась церемония закладки фундамента ветроэлектростанции "Хызы-Абшерон" мощностью 240 МВт.

3 февраля 2023 года стороны договорились о создании ветровых электростанций общей мощностью 2,5 ГВт и систем накопления энергии. В тот же день было подписано соглашение, предусматривающее реализацию проекта морской ветроэнергетики мощностью 1,5 ГВт в Азербайджане.