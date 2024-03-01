Совместные усилия имеют решающее значение для будущего "зеленой" энергетики - министр

БАКУ /Trend/ - Совместные усилия имеют решающее значение для будущего "зеленой" энергетики.

Как передает Trend, об этом заявил заместитель министра энергетики и природных ресурсов Турции Невзат Шатыроглу в ходе 10-го министерского заседания Консультативного совета по Южному газовому коридору и 2-го министерского заседания Консультативного совета по зеленой энергетике, проходящих сегодня в Баку.

"Совместные усилия имеют решающее значение для будущего "зеленой" энергетики. Активное участие в этой встрече показывает, что страны региона серьезно настроены на совместную работу во имя энергетической безопасности и будущего этой отрасли", - сказал Шатыроглу.



Диверсифицируя источники и маршруты, мы стремимся к долгосрочной надежности энергоснабжения, добавил он.



"Эти масштабные проекты могут быть успешными благодаря тесному сотрудничеству. Турция, с ее уникальным расположением между Востоком и Западом, остается ключевым игроком в энергетических проектах в регионе", - подчеркнул замминистра.

Напомним, что 10-е заседание Консультативного совета по Южному газовому коридору (ЮГК) проходит 1 марта.

В ходе встречи планируется подписание ряда документов как по расширению ЮГК и вхождению в его состав новых стран-участниц, так и по проектам "зеленой" энергетики. Намечена также отдельная сессия по проектам "зеленой" энергетики и ряду важных соглашений.

Отметим, что Южный газовый коридор полноценно действует с декабря 2020 года и поставляет газ в Италию (свыше девяти миллиардов кубометров в год), в Грецию и Болгарию — по одному миллиарду кубометров в год каждой стране.

В 2022 году страны ЕС получили 11,4 миллиарда кубометров газа на 15,6 миллиарда евро.

В 2023 году этот объем достиг 11,8 миллиарда кубометров газа.