Сербия рассчитывает расширить поставки газа из Азербайджана - госсекретарь

БАКУ /Trend/ - Сербия может утроить поставки газа из Азербайджана.

Как передает Trend, об этом заявил государственный секретарь министерства горной промышленности и энергетики Сербии Велько Ковачевич в ходе 10-го министерского заседания Консультативного совета по Южному газовому коридору и 2-го министерского заседания Консультативного совета по зеленой энергетике, проходящих сегодня в Баку

"После завершения строительства интерконнектора Сербия-Болгария мы подписали соглашение с Азербайджаном о поставках 400 миллионов кубометров газа ежегодно до 2026 года с возможностью утроения этого объема впоследствии", - сказал он.

Госсекретарь добавил, что азербайджанский газ завоевывает признание в Европе как ключевой элемент диверсификации источников поставок газа.

"Благодаря этим новым газовым соединениям азербайджанский газ в настоящее время играет решающую роль в укреплении энергетической безопасности Сербии и региона", - отметил Ковачевич.

Напомним, что 10 декабря в городе Ниш состоялось официальное открытие газового интерконнектора Сербия-Болгария. Недавно построенный газопровод соединит существующую сербскую сеть в Нише с болгарской сетью в столице Софии, преодолев расстояние в 109 км на сербской стороне. Мощность газопровода позволит ежегодно перекачивать 1,8 миллиарда кубометров природного газа, что эквивалентно 60 процентам от общего годового потребления Сербии.