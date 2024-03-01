ЕС наблюдает устойчивый рост поставок газа из Азербайджана - Кадри Симсон

БАКУ /Trend/ - Евросоюз наблюдает устойчивый рост поставок газа из Азербайджана.

Как передает Trend, об этом заявила на брифинге в Баку еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

"С тех пор как азербайджанский газ начал поступать в ЕС в конце 2020 года, наблюдается устойчивый рост, примерно на 46 процентов превышающий первоначальные объемы 2021 года. В прошлом году мы получили более 11 миллиардов кубометров газа из Азербайджана, и мы активно работаем над дальнейшим увеличением этих показателей", - сказала она.

Симсон отметила, что существует коллективное стремление увеличить поставки газа из Азербайджана, которое включает в себя увеличение поставок до 20 миллиарда кубометров к 2027 году. "Для этого потребуется модернизация существующей газовой инфраструктуры", - добавила она.

В то же время, по словам еврокомиссара, потенциал Азербайджана выходит за рамки природного газа.

"Мы готовы расширить наше партнерство на рынки электроэнергии. Каспийское море обладает огромным потенциалом ветроэнергетики, а возобновляемая электроэнергия, поступающая из Азербайджана, поможет Европе достичь своих энергетических целей по сокращению выбросов CO2. Итак, подписанный сегодня Меморандум о взаимопонимании посылает четкий сигнал предприятиям и инвесторам ЕС, которые хотят мобилизовать наш технологический потенциал. Это будет взаимовыгодно", - отметила она.

Кадри Симсон добавила, что поскольку Азербайджан примет COP29, ЕС готов сотрудничать с Баку также в его успешном проведении.