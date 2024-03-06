Специальная акция к «Yel çərşənbəsi» от Birbank

БАКУ /Trend/ - В рамках акции клиенты приобретшие карты рассрочки Birbank Cashback Mastercard онлайн в промежутке между 6-12 марта 2024-го года, совершив свои первые единоразовые безналичные операции до 1го апреля на сумму 100 AZN в категориях «Электроника и товары для дома» получают бонус 30 AZN.

Заработанная сумма будет добавлена на кэшбэк-счет клиента сразу после покупки. Также следует отметить, что акция распространяется на рассрочку, POS-терминал или онлайн-платежи.

Для дополнительной информации: https://kbl.az/tlpv

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PAŞA Holding и оказывает услуги населению в 117 филиалах и 52 отделении, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для подачи онлайн-заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/prgtk, для заявки на карту рассрочки Birbank: https://kbl.az/prcrc.