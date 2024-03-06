Kapital Bank стал победителем в шести номинациях

БАКУ /Trend/ - Kapital Bank победил в шести номинациях премии «Банковские Награды – 2023» (“Bankçılıq Mükafatları – 2023”), которую традиционно проводит Ассоциация банков Азербайджана (АБА).

Капитал Банк был награжден в 2023 году в следующих номинациях: «Корпоративная социальная ответственность», «Самый активный банк, поддерживающий образовательные проекты», «Член АБА, проводящий мероприятия по повышению финансовой доступности малого и среднего бизнеса», «Самый активный банк, поддерживающий устойчивые банковские проекты» и «Участие в программе предпринимательства».

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PAŞA Holding и оказывает услуги населению в 117 филиалах и 52 отделении, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для подачи онлайн-заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/prgtk, для заявки на карту рассрочки Birbank: https://kbl.az/prcrc.