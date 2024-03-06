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Чешско-Моравская ассоциация деловых женщин приглашает AQSİA присоединиться в свои ряды

Экономика Материалы 6 марта 2024 13:02 (UTC +04:00)
Чешско-Моравская ассоциация деловых женщин приглашает AQSİA присоединиться в свои ряды

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Чешско-Моравская ассоциация деловых женщин приглашает Ассоциацию по развитию женского предпринимательства в Азербайджане (AQSİA) присоединиться в свои ряды.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказала президент Чешско-Моравской ассоциации деловых женщин и менеджеров, вице-президент Femmes Chefs D'Enterprises Mondiales Катерина Харинг в ходе проходящего в Баку мероприятия на тему "Женская солидарность и инновационное будущее ради зеленого мира", посвященного развитию женского предпринимательства.

"Выражаю надежду на присоединение Ассоциации по развитию женского предпринимательства в Азербайджане к рядам членов нашей ассоциации. Это подчеркнет важность сотрудничества и обмена опытом между женщинами-предпринимателями на международном уровне, а также акцентирует внимание на важности инноваций и экологически устойчивого развития в современном мире", - подчеркнула она.

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