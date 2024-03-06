В Ходжавенде начала свою деятельность первая женщина-предпринимательница - AQSİA

БАКУ /Trend/ - В настоящее время первая женщина-предпринимательница, которая является членом Ассоциации по развитию женского предпринимательства в Азербайджане (AQSİA), начала свою деятельность в Ходжавенде.

Как сообщает в среду Trend, об этом журналистам сказала председатель AQSİA Сакина Бабаев в кулуарах проходящего в Баку мероприятия на тему "Женская солидарность и инновационное будущее ради зеленого мира", посвященного развитию женского предпринимательства.

"В настоящее время первая женщина-предпринимательница, которая является членом ассоциации, начала свою деятельность в Ходжавенде. В целом уже пять предпринимателей в сфере туризма и общественного питания приступили к деятельности в Ходжавенде", - подчеркнула она.

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