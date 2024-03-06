Банк Республика получил 6 наград в 6 номинациях

БАКУ /Trend/ - Банк Республика победил в 6 номинациях премии «Банковские Награды – 2023» которую традиционно проводит Ассоциация банков Азербайджана (АБА) за успешные проекты, реализованные в 2023 году.

Отметим, что в ежегодном конкурсе, со стороны экспертов Ассоциации оцениваются проекты реализованные банками страны в течение года. Как и в предыдущие годы, Банк Республика стал одним из банков, получивших наибольшее количество наград.

Все социальные проекты, реализованные банком в 2023 году, получили высокую оценку и получили 6 наград в 6 номинациях:

Самый активный банк, реализующий проекты корпоративной социальной ответственности;

Самый активный банк, реализующий проекты финансовой грамотности;

Самый активный банк, реализующий проекты образования;

Самый активный банк, реализующий проекты, связанные с повышением финансовой доступности малого и среднего бизнеса;

Самый активный банк, реализующий проекты по повышению безопасности в цифровых платежах.

«Участие в программе самозанятости».

Более подробную информацию вы можете получить на официальном сайте банка, на страницах банка в facebook, instagram, linkedin, telegram или же позвонив Call Center Банка по номеру 144.