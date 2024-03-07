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Комиссия по бизнес-среде и международным рейтингам Азербайджана назвала приоритеты на 2024 год

Экономика Материалы 7 марта 2024 10:58 (UTC +04:00)
Комиссия по бизнес-среде и международным рейтингам Азербайджана назвала приоритеты на 2024 год

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - На 2024 год комиссия по бизнес-среде и международным рейтингам одним из приоритетов ставит более широкое вовлечение и активное участие частного сектора и заинтересованных сторон в инициативах по реформированию.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал заведующий сектором отдела экономической политики и промышленности Администрации Президента Азербайджанской Республики Вюсал Шихалиев в ходе проходящей в Баку конференции на тему "Экономические реформы и современные вызовы улучшения бизнес-среды"

"На 2024 год комиссия ставит следующие приоритеты: более широкое вовлечение и активное участие частного сектора и заинтересованных сторон в инициативах по реформированию; повышение уровня использования инновационных платформ комиссии ("Платформа цифрового управления", "Платформа цифрового календаря и электронного участия", "Онлайн-приложение"); усиление роли представителей частного сектора, представленных в рабочих группах; повышение функциональных возможностей системы бенчмаркинга и уровня использования в аналитическом процессе", - подчеркнул он.

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