ЦБ Азербайджана предпринимает действия для стимулирования "зеленого" финансирования

БАКУ /Trend/ - Совет директоров Центрального банка Азербайджана утвердил "Дорожную карту по устойчивым финансам на 2022-2026 годы" и "Банковский стандарт корпоративного кредитования", направленные на стимулирование "зеленого" финансирования и усиление участия банка в регулировании энергоэффективных инициатив.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал первый заместитель председателя Центрального банка Азербайджана Рашад Оруджов в ходе проходящей в Баку конференции на тему "Экономические реформы и современные вызовы улучшения бизнес-среды".

"Совет директоров Центрального банка 15 февраля рассмотрел "Дорожную карту по устойчивым финансам на 2022-2026 годы" и утвердил меры. В целях эффективного проведения и координации реализации мер, предусмотренных "Дорожной картой", сформирована экспертная группа, которую представляют представители Центрального банка и других учреждений, а также представители отраслевых ассоциаций и финансовых институтов. По решению Совета директоров Центрального банка от 28 февраля 2023 года был утвержден "Банковский стандарт корпоративного кредитования", вносящий изменения и дополнения в ряд стандартов банка, связанных с кредитованием в связи с "зеленым" финансированием", - отметил он.

По его словам, классификация активов в соответствии с принципами устойчивости была определена как "Основа" для предоставления предпочтительных условий для стимулирования возобновляемых источников энергии, а также электрических и гибридных автомобилей через высокодоходные займы и кредиты.

"Юридические рамки "зеленых" инициатив были определены, что позволяет Центральному банку более активно участвовать в регулировании и контроле над внедрением этих инициатив. Говоря про "гендерные" финансы, стоит отметить, что была установлена текущая гендерная структура задолженности и распределения финансовых институтов. Для улучшения финансового положения женщин и увеличения их доли в нефинансовом секторе были предложены меры по увеличению финансовой доступности и определения потребностей женщин", - добавил он.

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