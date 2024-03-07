В Азербайджане названо количество заявок через электронный строительный портал

БАКУ /Trend/ - В январе-феврале текущего года через электронный строительный портал поступило 1 284 заявок на разрешение строительства и эксплуатации.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал первый заместитель председателя Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана Намиг Гумматов в ходе проходящей в Баку конференции на тему "Экономические реформы и современные вызовы улучшения бизнес-среды".

"В прошлом году электронный строительный портал (e-tikinti.gov.az) разрешил строительство и эксплуатацию 102 объектов. За январь-февраль текущего года через портал поступило 1 284 заявки. Портал e-tikinti.gov.az функционален. Основным преимуществом сайта является то, что получение документов и процесс оформления осуществляются автоматически в сроки, предусмотренные законодательством. Кроме того, нет необходимости подавать документы на бумажных носителях, в результате сокращаются время и затраты. Еще одним преимуществом строительного портала является то, что заключение и технические условия, необходимые в процессе получения разрешения на строительство, осуществляются без участия заказчика", - отметил он.

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