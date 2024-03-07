В Азербайджане создана стратегическая основа для формирования стабильной финансовой экосистемы - ЦБА

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане создана стратегическая основа для формирования стабильной финансовой экосистемы.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал первый заместитель председателя Центрального банка Азербайджана Рашад Оруджов в ходе проходящей в Баку конференции на тему "Экономические реформы и современные вызовы улучшения бизнес-среды".

"В Азербайджане создана стратегическая основа для формирования стабильной финансовой экосистемы, сформирована благоприятная правовая база для электронных платежей и усилена правовая защита пользователей платежных услуг. Определены требования по учету экологических, социальных и управленческих (ESI) факторов в финансовых учреждениях", - подчеркнул он.

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