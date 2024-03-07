Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Экономика

В Азербайджане создана стратегическая основа для формирования стабильной финансовой экосистемы - ЦБА

Экономика Материалы 7 марта 2024 12:46 (UTC +04:00)
В Азербайджане создана стратегическая основа для формирования стабильной финансовой экосистемы - ЦБА

Читайте Trend в

Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане создана стратегическая основа для формирования стабильной финансовой экосистемы.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал первый заместитель председателя Центрального банка Азербайджана Рашад Оруджов в ходе проходящей в Баку конференции на тему "Экономические реформы и современные вызовы улучшения бизнес-среды".

"В Азербайджане создана стратегическая основа для формирования стабильной финансовой экосистемы, сформирована благоприятная правовая база для электронных платежей и усилена правовая защита пользователей платежных услуг. Определены требования по учету экологических, социальных и управленческих (ESI) факторов в финансовых учреждениях", - подчеркнул он.

Новость обновляется

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Лента

Лента новостей

Читать все новости