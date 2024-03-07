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В Баку введут в эксплуатацию 100 новых электробусов в 2024 году - AYNA

Экономика Материалы 7 марта 2024 12:57 (UTC +04:00)
В Баку введут в эксплуатацию 100 новых электробусов в 2024 году - AYNA

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - В Баку введут в эксплуатацию 100 новых электробусов в 2024 году.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал председатель правления Азербайджанского агентства наземного транспорта (AYNA) Анар Рзаев в ходе проходящей в Баку конференции на тему "Экономические реформы и современные вызовы улучшения бизнес-среды".

"В Баку введут в эксплуатацию 100 новых электробусов в текущем году. Кроме того, в этом году будет обновлен автобусный парк, построены новые велосипедные дорожки, будут приобретены 150 электротакси, принадлежащих ООО "Бакинская служба такси"", - подчеркнул он.

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