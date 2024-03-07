В 2024 году будут подписаны соглашения об открытии кредитных линий азербайджанским банкам - Закир Нуриев

БАКУ /Trend/ - В этом году будут подписаны соглашения об открытии кредитных линий азербайджанским банкам.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал президент Ассоциации банков Азербайджана (AБA) Закир Нуриев в ходе проходящей в Баку конференции на тему "Экономические реформы и современные вызовы улучшения бизнес-среды".

Он напомнил, что в течение 2023 года международные финансовые институты подписали ряд соглашений об открытии масштабных кредитных линий азербайджанским банкам.

"В 2024 году будут подписаны соглашения об открытии кредитных линий азербайджанским банкам. В ближайшие месяцы мы станем свидетелями непрерывного подписания этих контрактов. Как АБА мы совместно с Центральным банком и министерством экономики начали проект финансирования социально-экономического развития. Цель проекта - формирование системного подхода к расширению финансирования реальной системы", - подчеркнул он.

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