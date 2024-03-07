90 процентов кредитов, выдаваемых бизнесу в Карабахе, будут гарантированы государством - Закир Нуриев

БАКУ /Trend/ - 90 процентов кредитов, выдаваемых бизнесу в Карабахе, будут гарантированы государством.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал президент Ассоциации банков Азербайджана (AБA) Закир Нуриев в ходе проходящей в Баку конференции на тему "Экономические реформы и современные вызовы улучшения бизнес-среды".

"Минэкономики приняло решение предоставить государственную гарантию 90% рисков по кредитам, которые будут выдаваться предпринимателям в Карабахе через Фонд развития предпринимательства. Теперь мы можем с уверенностью сказать, что экономические правила, сформированные в Карабахской экономической зоне, будут эффективно применяться как в финансовом секторе, так и во всех других сферах", - подчеркнул он.

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