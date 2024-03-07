БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в текущем году пройдет "Национальный форум конкуренции".

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал заместитель руководителя Государственной службы по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджана Джафар Бабаев в ходе проходящей в Баку конференции на тему "Экономические реформы и современные вызовы улучшения бизнес-среды".

"В Азербайджане в текущем году пройдет "Национальный форум конкуренции". В ходе данного форума выступят ряд экспертов, которые выскажут свои мнения касательно Кодекса конкуренции", - подчеркнул он.

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