Мой визит в Баку - развитие недавних переговоров Президента Азербайджана и премьер-министра РФ - Максим Решетников

БАКУ/Trend/ - Мой визит в Азербайджан идет в развитии прошедшего на днях визита в Баку главы правительства РФ и в развитии его интенсивных переговоров с Президентом Азербайджана.

Как сообщает в четверг Trend, об этом на брифинге в Баку сказал министр экономики Российской Федерации Максим Решетников.

"Уже сегодня мы провели обсуждения по нескольким направлениям в развитии договоренностей, достигнутых на состоявшейся на днях встрече Президента Азербайджана и премьер-министра РФ", - отметил он.

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