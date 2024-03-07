Состоялся очередной семинар AERA в рамках проекта “Energy Talks”

БАКУ /Trend/ - Азербайджанское агентство по регулированию энергетических вопросов (AERA) организовало семинар в Сумгаитском государственном университете (СГУ) в рамках проекта “Energy Talks”.

В мероприятии приняли участие представители AERA, профессора и преподаватели СГУ, научные сотрудники и студенты.

Ректор СГУ Руфат Азизов, выступивший с приветственной речью на открытии семинара, отметил особую роль подобных мероприятий в развитии отношений между университетом и государственными структурами. Он поблагодарил руководство AERA за организацию мероприятия. Р.Азизов также подчеркнул важность сотрудничества с Министерством энергетики, в том числе с Агентством, в подготовке специалистов в сфере энергетики.

Руководитель пресс-службы AERA Зейнаб Казымова в свою очередь отметила, что Агентство заинтересовано в установлении связей и сотрудничестве с различными высшими учебными заведениями, проводящими подготовку специалистов в сфере энергетики. Говоря о проекте “Energy Talks”, З.Казымова рассказала, что за прошедший период подобные семинары были организованы в онлайн и оффлайн форматах совместно с рядом вузов. Она также выразила благодарность ректору СГУ за поддержку в проведении мероприятия.

Далее был представлен видеоролик о деятельности AERA.

Семинар продолжился выступлением руководителя Департамента либерализации энергетики и привлечения инвестиций Агентства Эльмара Гюлалиева на тему “Обзор энергетической системы Азербайджанской Республики и цели в области возобновляемой энергетики”.

В завершение состоялась сессия вопросов и ответов по интересующим участников семинара вопросам.

После мероприятия представители AERA ознакомились с образовательным музеем электроэнергетики СГУ, организованным под открытым небом.