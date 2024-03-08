В EY мы очень серьезно относимся к гендерному равенству и расширению прав и возможностей женщин - Самира Шабанова

Вопрос: Женщины составляют половину населения мира. Как мы, как общество, можем обеспечить их справедливое представительство и участие в решениях проблем нашего общества? В Глобальной компании в области консалтинга и аудита EY полагают, что небольшие действия действительно имеют значение. Компания призывает всех, а не только бизнес-сообщество, внести свой вклад и вдохновлять других своим примером. Мы поговорили с директором по кадровым вопросам компании EY Azerbaijan Самирой Шабановой о приверженности EY обеспечению гендерного равенства и расширению прав и возможностей женщин как в глобальном масштабе, так и конкретно у нас в стране.

В EY мы очень серьезно относимся к гендерному равенству и расширению прав и возможностей женщин. Это не просто модные лозунги или дань современным тенденциям. Наши основные ценности основаны на принципах справедливости, разнообразия и инклюзивности. Эти принципы определяют все, что мы делаем. В Азербайджане мы с гордостью можем сказать, что добились гендерного равенства в нашей корпоративной политике. Почти половина наших сотрудников и руководства — женщины и это отражает наше стремление создать сбалансированную и равноправную рабочую среду. Опять же, это не просто заявления, мои слова подтверждаются конкретной статистикой.

Какие именно стратегии использует EY для определения приоритетности расширения прав и возможностей женщин?

У нас есть комплексная стратегия поддержки расширения прав и возможностей женщин. Это включает в себя практику справедливого найма на работу, программы развития лидерских качеств, специально разработанные для женщин, и гибкий график работы, способствующий балансу между работой и личной жизнью. Мы хотим, чтобы все люди, независимо от пола, имели возможность добиться успеха и процветания в нашей организации.

Как EY поддерживает профессиональный рост женщин в Азербайджане?

За 30 лет работы в Азербайджане у нас трудоустроено около 2000 женщин. Многие из наших сотрудниц заняли руководящие должности в различных отраслях, как на местном, так и на международном уровне. У нас также есть программы развития, направленные на то, чтобы помочь женщинам улучшить свои навыки трансформационного лидерства, построить свой личный бренд и развить такие навыки, как ведение переговоров, путем предоставления доступа к учебным материалам, онлайн-вебинарам и коучинговым сессиям. Кроме того, мы предлагаем возможности для налаживания профессиональных связей и участвуем в глобальных инициативах, нацеленных на ускорение гендерного равенства.

Не могли бы вы рассказать нам подробнее о конкретных программах или мероприятиях, направленных на привлечение и поддержку кандидатов-женщин?

Мы организуем такие мероприятия, как «Чайные беседы», на которых студентки могут встретиться с нашими консультантами и аудиторами-женщинами, чтобы узнать об их опыте. Мы также предлагаем специализированные программы, такие как Международная школа корпоративных финансов EY для женщин, предоставляющие информацию и образование с точки зрения женщин. Эти инициативы направлены на привлечение и поддержку женщинам-кандидатам и предоставление им ресурсов, необходимых для успеха в карьере.

Как EY способствует балансу между работой и личной жизнью, особенно для сотрудников с детьми? Мы все знаем, что жизнь в Азербайджане очень ориентирована на семью….

Мы осознаем важность баланса между работой и личной жизнью для всех наших сотрудников, особенно тех, у кого есть дети. Вот почему мы предлагаем политику отпуска по уходу за ребенком, которая, кстати, поддерживает как матерей, так и отцов. Наша цель — помочь нашим сотрудникам эффективно управлять своими профессиональными и личными обязанностями, чтобы они могли преуспевать как на работе, так и дома.

Как EY гарантирует, что ее инициативы по гендерному разнообразию и инклюзивности действительно эффективны, а не просто провозглашенная политика?

Давайте не будем забывать, что EY традиционно была аудиторской фирмой, поэтому мы верим в силу цифр. Более того, мы пристально изучаем данные и используем статистику, чтобы стимулировать и добиваться нужных нам изменений. Мы регулярно отслеживаем и сообщаем о ключевых показателях, связанных с гендерным разнообразием и инклюзивностью, таких как соотношение полов на разных уровнях организации и равенство оплаты труда. Эти данные помогают нам определить области прогресса и области, где необходимы дополнительные усилия. Мы также активно ищем обратную связь наших сотрудников посредством опросов, чтобы убедиться, что наши инициативы отвечают их потребностям и существенно меняют их жизнь.

Каковы будущие цели EY относительно гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин?

Нашей постоянной целью является поддержание гендерного паритета на всех уровнях нашей организации, включая руководящие должности. Мы постоянно развиваем наши стратегии и программы для достижения этой цели, включая усиление наших программ наставничества и коучинга, совершенствование наших процессов найма на работу и продвижения по службе. Целью данных стратегий и программ является предотвращение предвзятости, а также расширение наших возможностей обучения и развития, ориентированных на расширение прав и возможностей женщин. Кроме того, мы стремимся выступать за гендерное равенство в более широком бизнес-сообществе в Азербайджане, работая в партнерстве с другими организациями и заинтересованными сторонами.

В современном деловом мире многие организации заявляют о своей приверженности обеспечению гендерного равенства и расширению прав и возможностей женщин. Все говорят о своих инициативах по поощрению многообразия и инклюзивности на рабочем месте. Что на самом деле отличает EY?

Вы правы: гендерное равенство уже давно является частью социально-экономической повестки дня. Мне приятно сообщить, что EY, как глобальная компания, ставит перед собой задачу отстаивать равенство и инклюзивность во всем мире. Мы занимаемся не только бизнесом; мы заботимся о людях, клиентах и сообществах, которые собираются вместе, чтобы изменить ситуацию к лучшему. Это может показаться довольно самонадеянным, но я искренне верю, что мы прокладываем путь женщинам, чтобы они могли сиять ярко, раскрывая весь свой потенциал, чтобы сделать мир лучше. Наш секрет? Мы расширяем права и возможности представительниц прекрасного пола посредством образования, наставничества и инноваций. Потому что, когда процветают женщины, мы все процветаем!