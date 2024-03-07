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SOCAR и ОАО "Татнефть" подписали соглашение в сфере нефтехимии

Экономика Материалы 7 марта 2024 20:36 (UTC +04:00)
SOCAR и ОАО "Татнефть" подписали соглашение в сфере нефтехимии

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Лада Евграшина
Лада Евграшина
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БАКУ /Trend/ - Президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики Ровшан Наджаф встретился в Татарстане с генеральным директором ОАО «Татнефть» Наилем Магановым, сообщает Trend со ссылкой на SOCAR.

В рамках визита SOCAR и ОАО "Татнефть" подписали соглашение о взаимной деятельности в сфере нефтехимии и меморандум о взаимопонимании по совместной работе в нефтяной сфере, а также обсудили развитие человеческого капитала и перспективные совместные направления деятельности.

В ходе визита делегация SOCAR посетила комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов «ТАНЕКО», а также другие предприятия ОАО «Татнефть и ознакомилась с производственным процессом.

SOCAR и ОАО "Татнефть" подписали соглашение в сфере нефтехимии
SOCAR и ОАО "Татнефть" подписали соглашение в сфере нефтехимии
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