Планируется увеличить объем грузоперевозок по Среднему коридору - вице-министр

БАКУ /Trend/ - Планируется увеличить объем грузоперевозок по Среднему коридору.

Как передает в понедельник Trend, об этом сказал вице-министр транспорта Казахстана Сатжан Аблалиев в ходе второго заседания казахско-азербайджанского рабочего совета в Баку.

«Между Казахстаном и Азербайджаном транспортировка грузов увеличилась в полтора раза, до 4,3 млн тонн. Также по Среднему коридору растет транспортировка грузов. В прошлом году оно увеличилось на 65 процентов», - сказал он.

По его словам, в этом году планируется еще больше увеличить транспортировку, до 4,2 млн тонна.

«Ряд компаний получает скидки на железнодорожные перевозки, благодаря чему увеличился объем перевозок. Также наблюдается рост перевозки китайских контейнеров. Наблюдается рост в 3 раза», - сказал он.

Вице-министр также коснулся прокладки волоконно-оптической линии связи по дну Каспийского моря.

«Данным проектом заинтересованы не только страны региона, но и страны за пределами региона. В этом ключе, в будущем мы готовы обсуждать прокладку дополнительных линий», - сказал он.