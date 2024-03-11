Средний коридор привлекает инвесторов за пределами региона - посол

БАКУ /Trend/ - Средний коридор привлекает инвесторов за пределами региона.

Как передает в понедельник Trend, об этом сказал посол Азербайджана в Казахстане Агалар Атамогланов в ходе второго заседания казахско-азербайджанского рабочего совета в Баку.

«Напомню, что 5 марта прошло очередное заседание межправкомиссии. Итоги заседания были очень плодотворны, достигнуто много договоренностей, в том числе создание казахстанско-азербайджанского инвестиционного фонда, увеличение грузоперевозок ТМТМ, расширение сотрудничества в легкой химической и машиностроительной сфере и т.д. Потенциал ТМТМ привлекает внимание не только инвесторов региона, но и других инвесторов далеко за регионом», - сказал посол.

Посол выразил надежду, что данная встреча будет полезной.

«Сегодня состоится визит Президента Казахстана в Азербайджан. Азербайджан придает огромное значение этому визиту. Данный визит укрепит наши отношения, откроет новые горизонты сотрудничества. Азербайджан и Казахстан являются союзниками и стратегическими партнерами. Двусторонние отношения развиваются во всех сферах. Взаимные визиты придают этому мощный импульс», - сказал он.