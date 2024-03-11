Азербайджан пригласил бизнес Казахстана к сотрудничеству в агросфере и возрождении освобожденных земель

БАКУ /Trend/ - Глава конфедерации предпринимателей Азербайджана Мамед Мусаев пригласил аграриев Казахстана к активному участию в ежегодных международных форумах по устойчивому развитию сельского хозяйства и к соответствующему двустороннему сотрудничеству с Азербайджаном.

Как передает в понедельник Trend, об этом М.Мусаев заявил на втором заседании Азербайджано-Казахстанского делового совета.

Он подчернул успешное взаимодействие с казахстанскими коллегами в рамках торговых палат тюркоязычных стран, а также исламских организаций. Мусаев также упомянул о поступательном развитии торговли между двумя странами.

По его словам, если в 2021 году товарооборот составлял 332 миллиона долларов США, то в 2023 году - более 530 миллионов долларов, и есть перспективы дальнейшего роста.

Он пригласил казахстанских бизнесменов участвовать в процессе экономического возрождения Карабаха и Восточного Зангезура.

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