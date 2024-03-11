В рамках "Абшеронской долины" будет создан кластерный центр

БАКУ /Trend/ - В 2024 году будет создан кластерный центр в рамках программы "Абшеронская долина".

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал руководитель отдела инновационной экосистемы Агентства инноваций и цифрового развития (IRIA) при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана Евгения Бикмурзина в ходе пресс-конференции, посвященной итогам деятельности агентства за 2023 год и целям на 2024 год.

"В 2024 году будет создан кластерный центр в рамках программы "Абшеронская долина". Кроме того, в течение года планируется начало инновационной деятельности в 6 новых университетах, оказание поддержки 8 инкубационным программам, создание двух региональных инновационных центров", - подчеркнула она.

Напомним, что Агентство инноваций и цифрового развития было создано в соответствии с Указом Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 11 октября 2021 года в качестве публичного юридического лица при министерстве цифрового развития и транспорта.

Агентство инноваций и цифрового развития служит для организации деятельности в области цифровой трансформации в стране, формирования местной инновационной среды, укрепления экосистемы. Приоритетными направлениями агентства являются проведение испытательных экспериментов в области ядерной науки и технологий, поддержка физических и юридических лиц в их инновационно ориентированных научных исследованиях и инновационных проектах (стартапах), оказание помощи в приобретении современных технологий и технологических решений, обеспечение доступности образовательных и карьерных возможностей в области ИКТ в стране, создание и организация цифрового правительства и цифрового общества.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!