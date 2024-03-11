Начаты работы по построению инновационной среды в 4 городах Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Начаты работы по построению инновационной среды в четырех городах Азербайджана.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказала руководитель отдела инновационной экосистемы Агентства инноваций и цифрового развития (IRIA) при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана Евгения Бикмурзина в ходе пресс-конференции, посвященной итогам деятельности агентства за 2023 год и целям на 2024 год.



"Уже начаты работы по созданию Бакинского, Сумгайытского, Гянджинского и Нахчыванского инновационных центров. В первом квартале текущего года был предпринят ряд шагов по стимулированию инновационной деятельности, а также запущена новая программа акселерации", - подчеркнула она.

Напомним, что Агентство инноваций и цифрового развития было создано в соответствии с Указом Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 11 октября 2021 года в качестве публичного юридического лица при министерстве цифрового развития и транспорта.

Агентство инноваций и цифрового развития служит для организации деятельности в области цифровой трансформации в стране, формирования местной инновационной среды, укрепления экосистемы. Приоритетными направлениями агентства являются проведение испытательных экспериментов в области ядерной науки и технологий, поддержка физических и юридических лиц в их инновационно ориентированных научных исследованиях и инновационных проектах (стартапах), оказание помощи в приобретении современных технологий и технологических решений, обеспечение доступности образовательных и карьерных возможностей в области ИКТ в стране, создание и организация цифрового правительства и цифрового общества.

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