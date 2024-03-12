AccessBank планирует открыть еще ряд филиалов в регионах Азербайджана

БАКУ /Trend/ - AccessBank объявил о своих планах на текущий год по расширению сети филиалов, особое внимание будет уделено региональным центрам.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал журналистам член правления, исполнительный директор по корпоративному, МСБ и розничному банкингу AccessBank Илькин Гулиев в кулуарах открытия первого кобрендингового филиала.

По его словам, в рамках стратегии поддержки бизнес-среды на всей территории страны, банк нацеливается на углубление присутствия в регионах, где банковские услуги либо ограничены, либо предоставляются в недостаточном объеме.

"Наша основная цель – это поддержка и развитие бизнес-среды по всей стране, с особым акцентом на регионы. В текущем году банк планирует открытие минимум двух новых филиалов, выбор местоположения которых будет основан на тщательном анализе рыночных потребностей и текущей доступности банковских услуг в различных регионах", – подчеркнул он.

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