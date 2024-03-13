Халг Банк стал победителем в 3 номинациях

БАКУ /Trend/ - На мероприятии «Банковские Награды-2023», организованном 29 февраля 2024 года Ассоциацией банков Азербайджана, Халг Банк получил награды в трех номинациях.

Халг Банк победил в номинациях «Участие в проекте просвещения безопасности цифровых платежей», «Корпоративная социальная ответственность» и «Участие в программе самозанятости».

Информацию о продуктах и услугах Халг Банка можно получить в филиалах Банка, на официальном веб-сайте https://www.xalqbank.az/, по номеру 138 информационного центра, а также на страницах Банка в социальных сетях.