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Халг Банк стал победителем в 3 номинациях

Экономика Материалы 13 марта 2024 10:23 (UTC +04:00)
Халг Банк стал победителем в 3 номинациях

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БАКУ /Trend/ - На мероприятии «Банковские Награды-2023», организованном 29 февраля 2024 года Ассоциацией банков Азербайджана, Халг Банк получил награды в трех номинациях.

Халг Банк победил в номинациях «Участие в проекте просвещения безопасности цифровых платежей», «Корпоративная социальная ответственность» и «Участие в программе самозанятости».

Информацию о продуктах и услугах Халг Банка можно получить в филиалах Банка, на официальном веб-сайте https://www.xalqbank.az/, по номеру 138 информационного центра, а также на страницах Банка в социальных сетях.

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