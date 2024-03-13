Казахстан и Азербайджан реализуют проекты глобальной величины - посол

БАКУ /Trend/ - Казахстан и Азербайджан реализует проекты не только важные для обеих стран, но и значимые в глобальном смысле.

Как передает в среду Trend, об этом сказал посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель в ходе круглого стола в рамках третьего заседания Азербайджано-Казахстанского экспертного совета.

"Казахстан и Азербайджан реализует проекты не только важные для нас, но и важные в глобальном смысле. Тот же самый Средний коридор, по нему наблюдается хороший рост. В 2022 году был двукратный рост, в прошлом году - на 65 процентов", - подчеркнул он.

По его словам, также в прошлом году началась транспортировка казахстанской нефти и урана через Азербайджан.

"Мы работаем над прокладкой оптической линии связи по дну Каспия, который свяжет Европу и Китай. Мы также начали обсуждать возможность экспорта электроэнергии из Казахстана в Европу путем прокладки глубоководного кабеля по дну Каспия", - отметил он.

Посол упомянул, что страны наконец создали совместный инвестиционный фонд.

"На первом этапе капитал будет составлять 300 миллионов долларов США. Посредством фонда мы будем финансировать совместные проекты на территории наших и на территории третьих стран. Приоритетом будет транспорт и логистика, а также энергетика", - добавил он.

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