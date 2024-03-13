AccessBank и Visa представили умный картомат в первом кобрендинговом филиале в Азербайджане (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Один из передовых участников банковского сектора, AccessBank, и мировой лидер в области цифровых платежей, Visa, объединили усилия для открытия первого в Азербайджане инновационного кобрендингового филиала.

Открытие филиала, расположенного в Сабаильском районе города Баку, по адресу на улице Р.Рза, 15, создаст дополнительные условия для оказания клиентам совершенно нового уровня банковских услуг в Азербайджане.

AccessBank и Visa, приверженные к политике применения инноваций в сфере обслуживания, порадуют своих клиентов применением интеллектуального терминала Smart Embosser Machine (SEM), разработанного для ускорения производства платежных карт. Новый терминал, который является главным преимуществом кобрендингового филиала, позволит клиентам изгатавливать именные кредитные и дебитные карты и получать их на месте всего за одну минуту, не тратя время на ожидание пластиковых карт.

«Мы гордимся тем, что стали первым банком в Азербайджане, открывшим кобрендинговый филиал с мировым лидером в сфере платежей Visa, что ещё раз подтверждает нашу репитацию доверенного партнера. Мы рады также объявить, что данное сотрудничество позволит нам ввести новшество в сфере обслуживания клиентов, улучшения и расширения безналичных платежей», - сказал в ходе открытия филиала Член Правления, Исполнительный Директор по Корпоративному, МСП и Розничному Банкингу Илькин Гулиев.

«Access Bank стратегический и надежный партнер Visa уже многие годы. Открытое сегодня отделение отличается от привычного формата – здесь создана атмосфера уюта, словно вы находитесь в коворкинге или кафе. При этом в отделении используются инновационные технологии для работы с клиентами. Например, установлены высокотехнологичные терминалы для производства карт – теперь открыть карты Visa можно еще быстрее и удобнее. Мы гордимся нашим сотрудничеством с AccessBank и уверены, что вместе мы продолжим развивать безналичную экономику Азербайджана", - сказала Кристина Дорош, старший вице-президент и региональный менеджер Visa в Украине, Грузии, СНГ и Юго-Восточной Европе.

Стремление предоставлять инновационные и удобные финансовые решения является приоритетным направления деятельности AccessBank, и потому банк и впредь будет работать в данном направлении с целью соответствия требованиям клиентов, тем самым внося свой вклад в развитие банковского сектора страны.

Данный кобрендинговый филиал «AccessBank-Visa» обслуживает клиентов по будням с 9:00 до 18:00. Филиал предоставляет услуги по финансовым операциям как юридическим, так и физическим лицам.

Для удобства клиентов в филиале также создана зона 24/7, предоставляющая услуги ATM и «Cash In».

AccessBank, являясь лидером в сфере микрофинансирования в Азербайджане, предоставляет свои услуги малым и средним предприятиям с 2002 года. Среди акционеров Банка - Азиатский Банк Развития, Европейский Инвестиционный Банк, Международная Финансовая Корпорация и другие международные финансовые организации и инвестиционные фонды. В настоящее время банк располагает 32-мя филиалами, 14 из которых находятся в Баку, а 18 – в регионах, и продолжает предоставлять доступные финансовые решения для микро-, малого и среднего бизнеса.

Для получения более подробной информации об услугах банка можете связаться с Контактным Центром, позвонив по номеру 151, или посетить веб-сайт www.accessbank.az или страницы банка в социальных сетях (Facebook, Instagram, Linkedin).

*ЗАО AccessBank предоставляет услуги в соответствии с лицензией №245 от 25 октября 2002 года, выданной Центральным Банком Азербайджанской Республики. Головной офис банка расположен по адресу: город Баку, Ясамальский район, Тбилисский проспект 3.