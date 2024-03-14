14 банков Азербайджана поддерживают интеграцию с Apple Pay - региональный менеджер Visa

БАКУ /Trend/ - На сегодняшний день 14 банков Азербайджана поддерживают интеграцию с Apple Pay, а 15 банков - Google Pay.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал старший директор, региональный менеджер Visa в Азербайджане Нурлан Гаджиев в ходе проходящего в Баку форума "Visa Cashless Forum – Digital Azerbaijan".

Он напомнил, что в Азербайджане в ноябре 2021 года заработало бесконтактное платежное решение Apple Pay, а в августе 2022 года Google Pay.

"В мире цифровых технологий, Apple Pay и Google Pay внесли значительные изменения в наш образ жизни, став неотъемлемой частью повседневности. Эти платежные системы, символизирующие вершину инноваций и цифрового искусства, теперь служат не только удобством, но и рекомендацией к использованию для миллионов пользователей по всему миру. В Азербайджане эта тенденция также набирает обороты: на данный момент 14 банков поддерживают интеграцию с Apple Pay, а 15 банков - Google Pay", - упомянул он.

По словам Гаджиева, эти цифры продолжают расти, подчеркивая все возрастающее влияние цифровых платежных решений в экономике страны.

"Важно отметить, что расширение поддержки этих сервисов говорит не только о технологическом прогрессе, но и о стремлении банков предоставить своим клиентам современные, удобные и безопасные способы совершения платежей. С учетом этих изменений, мы можем быть уверены, что в ближайшем будущем количество банков и сервисов, поддерживающих Apple Pay и Google Pay, только возрастет, делая цифровые платежи еще более доступными для широкого круга пользователей", - добавил он.

Отметим, что "Visa Cashless Forum" - это одно из главных мероприятий Visa, затрагивающих рынки Украины, Грузии, СНГ и Юго-Восточной Европы. В нем принмают участие эксперты в сфере цифровых платежей и финансовых технологий.

Напомним, что Visa (NYSE: V) – мировой лидер индустрии электронных платежей. Visa обрабатывает платежные транзакции между потребителями, бизнесом, финансовыми и правительственными учреждениями более чем в 200 странах и территориях. Ее миссия – объединить мир с помощью инновационной, удобной, надежной и безопасной платежной сети, чтобы содействовать благополучию потребителей и процветанию бизнеса и экономики.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!