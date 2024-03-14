БАКУ /Trend/ - Азербайджан выделяется как один из крупнейших и наиболее динамично развивающихся рынков в рамках Visa Direct.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал директор по сервисам Visa Direct в странах Центральной Азии и Азербайджана Санжар Сулейманов в ходе проходящего в Баку форума "Visa Cashless Forum – Digital Azerbaijan".

По его словам, в контексте эволюции финансовых операций особое внимание заслуживает перевод средств между частными лицами (P2P).

"Этот метод считается фундаментальным для многих бизнес-моделей, хотя и имеет свои ограничения. Тем не менее, развитие и интеграция таких систем, как Visa Direct, демонстрируют растущие возможности и доступность мгновенных транзакций на международном уровне. Азербайджан, к примеру, выделяется как один из крупнейших и наиболее динамично развивающихся рынков в данной сфере, благодаря усилиям партнеров и коллег. Открытие новых источников финансирования и рост транзакций как внутри страны, так и на международном уровне, свидетельствуют о неослабевающем стремлении к инновациям", - отметил он.

Сулейманов упомянул, что компания стремится к тому, чтобы каждый банк в Азербайджане мог предложить своим клиентам возможность мгновенных переводов через Visa Card, упрощая и делая более доступным перемещение средств по всему миру.

"Это направление развития не только поддерживает текущие тенденции в области заработной платы и финансовых переводов, но и открывает новые горизонты для удовлетворения потребностей клиентов в быстром и удобном доступе к своим финансам", - подчеркнул он.

Сулейманов считает, что в современном мире тенденция получения заработной платы переживает значительные изменения.

"Все больше работников по всему миру, включая и наш регион, выражают желание получать заработную плату не традиционным образом раз в месяц, а предпочитают более частую выплату — раз в неделю, дважды в неделю или даже по требованию. Последние исследования показывают, что наличие системы выплат по требованию способно увеличить удовлетворенность и лояльность сотрудников более чем на 50 процентов, значительно повышая их преданность компании и бренду", - добавил он.

Отметим, что "Visa Cashless Forum" - это одно из главных мероприятий Visa, затрагивающих рынки Украины, Грузии, СНГ и Юго-Восточной Европы. В нем принмают участие эксперты в сфере цифровых платежей и финансовых технологий.

Напомним, что Visa (NYSE: V) – мировой лидер индустрии электронных платежей. Visa обрабатывает платежные транзакции между потребителями, бизнесом, финансовыми и правительственными учреждениями более чем в 200 странах и территориях. Ее миссия – объединить мир с помощью инновационной, удобной, надежной и безопасной платежной сети, чтобы содействовать благополучию потребителей и процветанию бизнеса и экономики.

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