Holcim Азербайджан находится в авангарде решений по устойчивому управлению водными ресурсами (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Holcim Азербайджан, ведущий поставщик инновационных строительных материалов, с гордостью заявляет о своей неизменной приверженности решениям устойчивого управления водными ресурсами. Holcim Азербайджан является лидером в разработке передовых решений, способствующих сохранению водных ресурсов и защите окружающей среды, уделяя особое внимание решению проблем водопроницаемости на строительных площадках в проектах мелиорации и управления водными ресурсами.

Дефицит воды и ухудшение качества воды являются актуальными глобальными проблемами, особенно в регионах, которые зависят от эффективного управления водными ресурсами для сельскохозяйственных, промышленных и бытовых целей. Признавая важность снижения водопроницаемости строительных грунтов в проектах водной инфраструктуры, компания Holcim Азербайджан разработала специальные гидравлические соединители с целью защиты природных ресурсов, снижения водопроницаемости грунтов и, соответственно, потерь воды, предотвращения эрозии в каналах и водоемах путем стабилизации грунта. плотины и, в конечном итоге, устойчивое развитие способствовало решениям по управлению водными ресурсами.

«Наша миссия — создавать ценность для общества и окружающей среды посредством инновационных решений, отвечающих важнейшим требованиям», — сказал г-н Халид Самака, генеральный директор Holcim Азербайджан. «Наши специальные гидравлические соединители играют важную роль в улучшении практики управления водными ресурсами, сокращении потерь воды и защите водных ресурсов для будущих поколений. «Приверженность Holcim Азербайджан принципам устойчивого управления водными ресурсами выходит за рамки инноваций в продуктах и ​​включает в себя комплексный подход к защите окружающей среды».

Компания уделяет большое внимание ответственным практикам закупок, эффективным производственным процессам и инициативам по вовлечению общества, направленным на развитие культуры устойчивого развития и экологической осведомленности. В рамках своих постоянных усилий по продвижению методов устойчивого управления водными ресурсами, Holcim Азербайджан продемонстрирует свои последние инновации и решения на предстоящей выставке «Неделя воды в Баку». Посетителям предлагается посетить стенд Holcim, чтобы узнать больше об эффективности использования воды и вкладе компании в окружающую среду.

О Holcim Азербайджан: Holcim Азербайджан — ведущий поставщик строительных материалов и решений, стремящийся создавать устойчивую ценность для своих клиентов, сотрудников, акционеров и общества. Сосредоточив внимание на инновациях, устойчивом развитии и защите окружающей среды, Holcim Азербайджан стремится быть надежным партнером в построении лучшего будущего для всех.