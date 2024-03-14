БАКУ /Trend/ - Kapital Bank активно инвестирует в развитие новых технологий.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал лидер офиса платежных систем Kapital Bank Закир Хан-Маммадов в рамках панельных дискуссий в ходе проходящего в Баку форума "Visa Cashless Forum – Digital Azerbaijan".

"Kapital Bank активно вкладывается в инновации, в том числе технологии распознавания голоса и чат-ботов. Распознавание голоса особенно интересно в контексте многоязычного общения. Речь жителей Азербайджана переплетена разными языками, создавая уникальную смесь языковых влияний. Разработка технологий, способных адекватно распознавать и анализировать такую многоязычную речь, является одним из самых захватывающих вызовов", - подчеркнул он.

Отметим, что "Visa Cashless Forum" - это одно из главных мероприятий Visa, затрагивающих рынки Украины, Грузии, СНГ и Юго-Восточной Европы. В нем принимают участие эксперты в сфере цифровых платежей и финансовых технологий.

Напомним, что Visa (NYSE: V) – мировой лидер индустрии электронных платежей. Visa обрабатывает платежные транзакции между потребителями, бизнесом, финансовыми и правительственными учреждениями более чем в 200 странах и территориях. Ее миссия – объединить мир с помощью инновационной, удобной, надежной и безопасной платежной сети, чтобы содействовать благополучию потребителей и процветанию бизнеса и экономики.

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