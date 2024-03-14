Выгодное предложение от Банка ABB и AZAL на авиабилеты

БАКУ /Trend/ - Банк ABB и авиакомпания AZAL представляют уникальное новшество для путешественников. Теперь вы можете приобрести билеты на самолет AZAL с помощью TamKart и оплатить их в рассрочку. Эта возможность распространяется только на билеты, приобретенные в электронном виде на официальном сайте и мобильном приложении AZAL.

В зависимости от предпочтений клиента, оплата может быть произведена в форме беспроцентной рассрочки до 3-ех месяцев с использованием TamKart. Воспользоваться этой возможностью можно при покупке билетов на рейсы AZAL по всем направлениям. Для этого клиенту необходимо выбрать билет на сайте и в приложении AZAL, перейти к этапу оплаты и выбрать TamKart в качестве способа оплаты.

Купить TamKart можно здесь, а билеты на самолет AZAL онлайн доступны здесь.

Информацию о современных полезных и универсальных продуктах и ​​услугах банка ABB можно получить в филиалах и отделениях банка, на официальном сайте https://abb-bank.az/, позвонив в информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной социальной странице банка.