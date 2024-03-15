Прием QR-платежей для юридических лиц и предпринимателей – клиентов Халг Банка

БАКУ /Trend/ - Халг Банк продолжает успешно внедрять инновационные решения по своим продуктам и услугам. Для предпринимателей, продающих товары и услуги Банк запустил сервис оплаты по QR-коду, который является одним из современных безналичных способов оплаты. Данный способ оплаты предлагает владельцам бизнеса удобный, быстрый и безопасный прием платежей в оплату своих услуг и товаров. Предприниматели, использующие данный сервис, могут оперативно и удобно принимать платежи по QR-коду с помощью POS-терминала или системы XalqOnline. Оплаченная сумма отражается на счете продавца моментально, что дает предпринимателю возможность более эффективно и оперативно распоряжаться своими оборотными средствами. Следует отметить, что клиенты Халг Банка могут принимать безналичные платежи по QR-коду от клиентов всех банков, подключенных к Системе мгновенных платежей и поддерживающих стандарт AZQR.

Преимущество этого цифрового решения для держателей карт заключается в его простоте и удобстве. При совершении покупок владельцы карт могут просто сканировать QR-коды в точках продаж с помощью мобильного приложения и производить оплату. Стоит отметить, что клиенты Халг Банка могут делать оплаты QR-кодом как через карточный, так и через расчетный счет.

Кроме того, пользователи XalqOnline могут легко отправлять и получать деньги с использованием QR-кодов внутри приложения. Для этого клиент генерирует в приложении QR-код и отправляет его другому пользователю приложения для приема платежа, либо может считать отправленный QR-код в приложении и принять средства на свой счет.

Информацию о продуктах и услугах Халг Банка можно получить в филиалах Банка, на официальном веб-сайте https://www.xalqbank.az/, по номеру 138 информационного центра, а также на страницах Банка в социальных сетях.